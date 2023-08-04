Жители Новосибирска массово скупают японские автомобили после запрета на экспорт

Эксперт рассказал, как новый запрет японских властей отразится на автомобильном рынке.

Япония с 9 августа вводит запрет на экспорт в Россию электромобилей, гибридов и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литров. Гендиректор ГК «Автолига» Игорь Кошкин в интервью BFM-Новосибирск рассказал, как этот запрет изменит городской рынок.

По мнению Кошкина, дилеры в настоящее время уже не так зависимы от брендов из Японии. Большинству из них нашли замены, в том числе становится популярнее китайский автопром.

Новый запрет на экспорт японских автомобилей коснется в первую очередь новосибирских потребителей, поскольку автомобили с правым рулем до сих пор популярны у нас.

По данным аналитиков портала «Дром», в последнее время в стране резко увеличился спрос на подержанные японские автомобили. Например, в июне зафиксирован рост на 32,5% по сравнению с маем.

Аналитик Сергей Лагурев рассказала, что в Сибири и на Дальнем Востоке в июне продавали в среднем 600-800 машин в день, а в июле эта цифра выросла до 1000. После новости о запрете продажи увеличились до 1200 единиц в день. На фоне новостей выросла и средняя стоимость машины с 1,4 до 1,6 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске машина вылетела в кювет на Красном проспекте.