Жители Новосибирска в конце лета увидят «Голубую луну»

Новосибирцы смогут наблюдать в небе явление, происходящее раз в несколько лет.

В конце августа жителей Новосибирска ожидает редкое астрономическое событие, которое в научной среде называют «Голубой луной». Оно произойдет в последний 31 августа, сообщает учебно-научный центр «Планетарий» при СГУГиТ.

В августе ожидается два полнолуния. Первое прошло в ночь с 1 по 2 августа, второе случится в последний день лета. Оба полнолуния, из-за наибольшего сближения Луны и Земли, характеризуют суперлуниями. «Голубая луна» происходит раз в два с половиной-три года.

«Такое случается из-за несовпадения между календарным месяцем и периодом полной смены всех фаз Луны (синодический период около 29,5 дней). Это явление, а точнее вторую полную Луну в месяце, и назвали «Голубая Луна»», — прокомментировала специалист «Планетария» Виктория Дамм.

Название космического события не связано со сменой цвета Луны. Термин образовался от английской идиомы «Once in a Blue Moon», что в переводе на русский звучит как «Однажды при голубой Луне». В русском языке есть схожее по смыслу идиоматическое выражение — «После дождика в четверг».

Ситуации, когда спутник Земли может приобретать голубоватый оттенок, случаются, уточнили в центре. Такой эффект вызывает преломление частиц в атмосфере, которое происходит во время сильных пожаров или извержения вулканов, что не связано с дополнительным полнолунием в астрономическом сезоне.

Предположительно, следующая «Голубая луна» произойдет в конце весны 2026 года.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 4 июня произошло «клубничное» полнолуние.