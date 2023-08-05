Блогер из Новосибирска Дава рассказал о ночи с Натальей Рудовой в пустыне

Блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян в «Шоу Воли» рассказал о ночи с Натальей Рудовой.

В воскресенье, 6 августа, на канале ТНТ выйдет новый выпуск вечернего шоу «Шоу Воли», где гости программы расскажут о своих новых проектах и поделятся интересными историями. Среди приглашенных зрителей увидят певицу Анну Седокову, блогера и певца Давида Манукяна, а также спортивных комментаторов «Матч ТВ» — Карена Адамяна, Тимура Журавеля и Георгия Черданцева. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян откроет новый выпуск программы. Он будет говорить о «подкате» к Ляйсан Утяшевой.

Также главной темой обсуждения станет участие Давида в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Рассказывая о своих впечатлениях от проекта, Дава не удержался и поделился пикантными деталями. Он рассказал, как провел ночь в пустыне в одной палатке с Натальей Рудовой.

«Жизнь с Наташей Рудовой стала самым серьезным испытанием на проекте. Мы ночевали с ней в одной палатке в пустыне. И там у нас произошла очень смешная история», — заинтриговал Дава зрителей.

Кроме этого, Давид Манукян рассказал о своих предпочтениях в девушках и поделился местами, где можно встретить таких красавиц.

Напомним, певец из Новосибирска Дава получил второй штраф за парковку на 3 000 рублей.