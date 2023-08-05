Должность в мэрии Новосибирска получил доброволец СВО с позывным «Майор»

Доброволец СВО с позывным «Майор» получил должность в мэрии Новосибирска.

Разведчик Вадим Николаевич с позывным «Майор» получил должность в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул глава города, Вадим Николаевич добровольно отправился в зону специальной военной операции. Он служил в в разведке в Сватовском районе ЛНР, пока не получил серьёзное ранение в руку при смене позиции в Червонопоповке в декабре 2022 года.

«Боевой товарищ наложил жгут, повязку и поставил укол. До точки эвакуации пришлось добираться под осколками, ползком 800 метров», — отмечает Анатолий Локоть.

По словам мэра, военнослужащий проходил реабилитацию в шести госпиталях в течение полугода, однако травма оказалась слишком тяжёлой. Мужчину признали негодным к военной службе.

«В департаменте по социальной политике была вакансия, которая перекликается с опытом службы Вадима Николаевича. Рад, что мы нашли точки соприкосновения, и он теперь служит на благо города в мэрии Новосибирска», — рассказал глава города.

Анатолий Локоть также добавил, что Вадим Николаевич был награждён медалью «За отвагу» указом президента в феврале 2023 года, но награду он так и не получил. Мэр сделал запрос в военкомат, чтобы боец поскорее получил свою медаль.

Напомним, что 1 августа в Ленинском районе открылся обновлённый филиал Городского комплексного центра социального обслуживания населения. Теперь реабилитацию могут пройти не только люди с ограниченными возможностями и пенсионеры, но и участники специальной военной операции, получившие физические ранения и психологические травмы.