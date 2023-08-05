Генпрокуратура подала иск к компании бизнесмена Тарана из Новосибирска

Генпрокуратура начала судебный процесс в отношении производителя прицельных систем и тепловизоров для танков Эдуарда Тарана из Новосибирска.

Генеральная прокуратура подала иск к двум компаниям, требуя изъять акции завода в пользу государства и наложить обеспечительные меры на любые действия со стороны акционеров. В результате, арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры в части наложения обеспечительных мер. Об этом пишет RTVI.

По данным издания, АО «Иснов» и ООО «Сибмир» владели 48,1% акций РОМЗа во II квартале 2022 года. ООО «Сибмир» владеет РАТМ-холдингом Эдуарда Тарана, который в свою очередь владел 16,47 акций РОМЗа в тот же период. Однако позднее, в первом квартале 2023 года, он исчез из списка аффилированных лиц. В результате, ООО «Сибмир» владело уже не 24,1%, а 40,6% акций РОМЗа. На сайте РАТМ-холдинга РОМЗ сейчас не упоминается, хотя ранее озвучивался как предприятие холдинга.

Причины, по которым Генеральная прокуратура требует изъять акции РОМЗа, неизвестны. Однако ведомство ведет ряд аналогичных процессов в судах, требуя изъять у частных лиц собственность, имеющую стратегическое значение для безопасности Российской Федерации. За последние три недели Генеральной прокуратурой было подано четыре подобных иска.

Для Эдуарда Тарана и всех частных предприятий ВПК происходящее может иметь серьезные последствия. РОМЗ не единственный его актив в сфере оборонной промышленности. Предприниматель владеет целым рядом предприятий, ориентированных на это направление. Ранее он восторгался перспективами работы с оборонной отраслью, а затем сомневался, стоит ли ему идти с государством в оборонном бизнесе.



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