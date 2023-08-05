Гибель ребёнка в коллекторе, арест экс-полицейских по делу об убийстве девочки, массовые захоронения: итоги недели на Сиб.фм

Сиб.фм публикует обзор главных событий уходящей недели.

В Новосибирске рассказали о неофициальном наборе в ЧВК «Вагнер»





Несмотря на то, что в пресс-службе ЧВК «Вагнер» заявили, что перестали набирать добровольцев в регионах России, президент «Силового Единства Сибири» в Новосибирске рассказал, что и сейчас достаточно желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер», но их отправляют уже в столицу России.

«Как таковой, набор не прекращён, он был, есть и будет. Мы не будем тормозить, если придут люди и скажут, что хотят, как любящие граждане, идти защищать свою Родину, мы, конечно, дадим им направление, и они реализуют своё право, — сказал Валерий Фёдоров.

Комбат «Веги» Панфёров поддержал увеличение призывного возраста в России





По словам командира «Веги» Андрея Панфёрова, увеличение призывного возраста до 30 лет может быть временной мерой, которая уже принималась в тяжелые исторические периоды. Он добавил, что текущие 1 миллион 200 тысяч военных — недостаточно для защиты России, и сокращение Вооруженных Сил до минимума было ошибочным.

В Новосибирске студентки продают девственность





Восемь девушек из Новосибирска выставили на продажу свою девственность за целое состояние. Самой младшей всего — 18 лет. Девушки по-разному оценивают свою невинность. Например, Кейт рассчитывает на отношения по расчёту и онлайн-общение, а цена на её анкете — 3800 долларов. Самые дорогие анкеты опубликовали 19-летняя Ангелина и 35-летняя Мила. Их невинность стоит 100 тысяч и один миллион долларов соответственно.

Экс-полицейские задержаны по делу об убийстве 15-летней девочки в 2010 году





Новосибирскую область потрясли новые подробности о безвестном исчезновении 15-летней Наташи Матюхиной в 2010 году. Девочка пропала, когда возвращалась с дискотеки.

По версии следствия, сейчас по громкому делу проходят два бывших полицейских и один действующий, которые могут быть причастны к убийству Наташи.

Во вторник, 1 августа, Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО бывших полицейских Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея на полтора месяца. Действующего сотрудника, начальника Усть-Тарского отделения полиции Александра Кунца, взяли под стражу до 18 сентября.

Под Новосибирском братья-близнецы изнасиловали 7-летнего ребёнка

В Колыванском районе Новосибирской области двое братьев изнасиловали 7-летнего ребёнка. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко, в аппарат поступило сообщение из полиции 21 июля. Сейчас в деле разбираются Следком, прокуратура и полиция.

На Алтае утонула 5-летняя девочка из Новосибирска





В Республике Алтай 5-летняя девочка утонула во время купания на территории турбазы «Виктория». В администрации Чемальского района рассказали, что родители погибшей девочки уснули, а пропажу ребёнка из домика обнаружили спустя полчаса.

Цыган из Кузбасса "сменил пол" ради заработков в Новосибирске





Мужчина отрастил волосы, надел платье и каблуки и в таком виде отправился искать клиентов. Кудесницу Маргариту замечали в Полысаево, а потом цыган перебрался в Ленинск-Кузнецкий, персонаж стал попадать в криминальные сводки после 2015 года.

В Новосибирске обнаружили 67 свежих захоронений за забором Гусинобродского кладбища





Свежие захоронения находятся в лесу около МЖК «Восточный», в 100 метрах от забора кладбища. Его обнаружили местные грибники.

В администрации города объяснили, что захоронениями занимается МКУ «Ритуальные услуги». С 7 марта 2023 года границы Гусинобродского кладбища утверждены, и участки для захоронений предоставляются в соответствии с постановлением — но они не совпадают с ограждениями.

Под Новосибирском 9-летний мальчик утонул в канализационном коллекторе





Тело 9-летнего мальчика нашли в 2,5 км от канализационного коллектора. По словам источника Сиб.фм, мальчик играл вместе с братом в зоне неогороженного строительного участка. Ребенок встал на кусок пенопласта, который закрывал отверстие, выкопанное рабочими. В результате мальчик провалился. Тело нашли спустя час.