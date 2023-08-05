Мать погибшего в СВО бойца из Новосибирска всего на 9 дней пережила сына

Мама бойца СВО из Новосибирска умерла после смерти сына.

Боец Алексей Даренских, родом из Новосибирской области, погиб в зоне специальной военной операции на Донбассе в конце прошлого года, однако о его смерти стало известно только 22 июля 2023 года. Об этом сообщило издание «Бичура-Инфо».

По данным СМИ, Мать Алексея, Валентина Спиридоновна, всего через 9 дней после смерти сына ушла из жизни. Их похоронили в поселке Сахарный Завод Бичурского района Бурятии, куда Алексей ранее переехал вместе с семьей.

У Алексея остались двое близких – сын и сестра.

Как ранее писал Сиб.фм, прапорщик из Новосибирской области Максим Казанцев погиб на СВО.