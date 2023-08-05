Новосибирскую область накрыл густой туман утром 5 августа

Утром 5 августа густой туман окутал Новосибирск и регион.

Новосибирскую область снова накрыл туман утром 5 августа. Местные жители поделились фотографиями погодного явления в социальных сетях.

«Это не туман, а туманище», — пишут комментаторы.

Напомним, что утром 31 июля над Новосибирском тоже собрался плотный туман. До 8 утра видимость в городе составляла 200-300 метров. Атмосферу на мосту сравнили с Сан-Франциско.

Ранее из-за тумана 19 самолетов не смогли приземлиться в «Толмачево». Из-за плохой видимости пилоты самолётов направились в соседние регионы.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на август и сообщили, в какой день наступит осень в Новосибирской области. В субботу и в воскресенье, 5 и 6 августа, в Новосибирской области ожидаются осадки. С 5 по 7 августа в регионе будет высокая пожароопасность четвертого класса.