Полиция Новосибирска начала проверку после жестокого избиения подростка

В Новосибирске ищут подростков, которые избили парня на игровой площадке.

В Новосибирске появилось видео, на котором неизвестный наносит сильный удар ногой по голове парня на детской площадке. Кадры опубликовал тг-канал "Новосибирск с огоньком".

В канале утверждают, что инцидент произошел в Новосибирске.

"Подросток ударил с ноги по лицу парнишку, который сидел зажатым на игровой площадке", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация с соцсетей зарегистрирована в органах внутренних дел в установленном порядке. Сейчас правоохранители проводят проверку.

"Обстоятельства произошедшего и лица на видеозаписи устанавливаются полицейскими", — отметили в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, в центре Новосибирска заметили мужчину с окровавленной головой.