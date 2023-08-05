В центре Новосибирска заметили мужчину с окровавленной головой

Мужчину с окровавленной головой заметили жители Новосибирска в центре города.

Утром 5 июля жители Новосибирска заметили неизвестного мужчину с окровавленной головой и руками в центре города возле ТЦ «Москва». Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«У кого-то субботнее утро началось не с кофе», — говорится в сообщении.

На фотографии видно, что возможная травма головы не принесла мужчине большого дискомфорта. Он спокойно идёт по улице вдоль дороги. Его руки по локоть также испачканы кровью. Что произошло на самом деле — пока неизвестно.

Слов поддержки или попыток помочь в комментариях нет. Подписчики шутят всеми возможными способами. Тем временем единицы удивляются «доброте» своих земляков.

Напомним, что что в районе ОбьГЭС в Новосибирске самогруз Mitsubishi насмерть сбил пенсионерку. Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести и позже скончалась в реанимации.