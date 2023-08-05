Рейс Сочи-Новосибирск задержали из-за аварии в аэропорту

Самолет рейса Сочи-Новосибирск задел телетрап.

В аэропорту Сочи задержали рейс в Новосибирск из-за аварии, произошедшей при заруливании на стоянку самолета Airbus A330-300 авиакомпании Nordwind. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"4 августа 2023 года около 21:00 (мск), при заруливании на стоянку воздушного судна Aibus A330-300 а/к Nordwind, следовавшего рейсом N4440 из Нижнего Новгорода, экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя", — говорится в сообщении.

Представители аэропорта сообщили, что причины происшествия выясняются. Авиакомпания приняла решение заменить борт для следующего рейса на вылет N4473 по маршруту Сочи-Новосибирск. Пассажиры получат напитки и питание, а с ними будут работать представители авиакомпании.

Согласно информации на сайте аэропорта Толмачево, рейс должен был вылететь в 04:40 по сочинскому времени.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске тяжелый беспилотник «Партизан» запустят в серию в 2024 году.