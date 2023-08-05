В мэрии Новосибирска перечислили условия предоставления бесплатного участка земли

В мэрии Новосибирска рассказали, кому положен бесплатный участок земли.

В Новосибирске мэрия объяснила, кто может получить земельный участок бесплатно. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал подробности «Российской газете».

Госдума в третьем чтении приняла закон о предоставлении бесплатных земельных участков для граждан с востребованными профессиями. Документ уже опубликовали.

Согласно закону, участки получат люди с важными, но дефицитными профессиями. Регионы будут формировать этот список самостоятельно. Известно, что в него точно войдут рабочие специальности. Например, в Новосибирской области землю могут предоставить учителям, так как в этой профессии наблюдается нехватка кадров.

Как отметили в мэрии Новосибирска, по закону бесплатные земельные участки предоставляются определённым категориям жителей после постановки на специальный регистрационный учет и в порядке очереди.

В тексте закона Новосибирской области сказано, что бесплатные участки могут быть предоставлены участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, нетрудоспособным членам семей сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, пенсионерам, прожившим в сельской местности не менее пяти лет, а также другим категориям.

Будут ли учителя включены в этот список — неизвестно. Чтобы осуществить это, нужно внести изменения в законодательство, объяснили в мэрии.

Напомним, что в мэрии Новосибирска прокомментировали появление свежих захоронений за забором Гусинобродского кладбища около МЖК «Восточный».