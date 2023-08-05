В Новосибирске неизвестные сорвали золотую цепочку с женщины за 60 тысяч рублей

В Новосибирске ищут мужчин, которые сорвали золотую цепочку у женщины.

В Новосибирске неизвестные сорвали золотую цепочку с женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 июля на улице Никитина. Двое мужчин напали на сибирячку во дворе дома и сорвали с ее шеи золотую цепочку с кулоном. Ущерб составил более 60 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Подозреваемых запечатлели камеры наблюдения. Их приметы: славянская внешность, рост от 170 до 175 см, среднее телосложение, короткие темные волосы.





Владеющих информацией о подозреваемых правоохранители просят позвонить по телефонам: 8 (383) 232-17-61, 266-02-02, 8-993-028-78-00.

Конфиденциальность гарантируется.



Как ранее писал Сиб.фм, полиция Новосибирска начала проверку после жестокого избиения подростка.