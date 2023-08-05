В Новосибирске полиция подключилась к поискам 12-летней Виктории Козубец

Полиция начала искать 12-летнюю Викторию Козубец в Новосибирске.

5 августа сотрудники полиции подключились к поискам пропавшей в Заельцовском районе Новосибирска 12-летней Виктории Козубец.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что девочка пропала 31 июля. Она вышла на прогулку и не вернулась домой. Её рост составляет 155–160 сантиметров, глаза — серо-зелёные. Особая примета — ярко-розовые крашенные волосы. Подробную ориентировку «Сиб.фм» публиковал ранее.

Кроме того, в Новосибирске без вести пропал 76-летний Владимир Карпов. 4 августа мужчина вышел из больницы в Ленинском районе в пижаме, с тех пор его местоположение неизвестно.