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общество

В Новосибирске полиция подключилась к поискам 12-летней Виктории Козубец

Фото: Сиб.фм

Полиция начала искать 12-летнюю Викторию Козубец в Новосибирске.

5 августа сотрудники полиции подключились к поискам пропавшей в Заельцовском районе Новосибирска 12-летней Виктории Козубец.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что девочка пропала 31 июля. Она вышла на прогулку и не вернулась домой. Её рост составляет 155–160 сантиметров, глаза — серо-зелёные. Особая примета — ярко-розовые крашенные волосы. Подробную ориентировку «Сиб.фм» публиковал ранее.

Кроме того, в Новосибирске без вести пропал 76-летний Владимир Карпов. 4 августа мужчина вышел из больницы в Ленинском районе в пижаме, с тех пор его местоположение неизвестно.

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Диана Джафарова
журналист

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