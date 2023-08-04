В Новосибирске пропал 76-летний мужчина в больничной пижаме

Пожилого новосибирца ищут с 4 августа.

В Новосибирске без вести пропал 76-летний Владимир Карпов, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как уточнили в отряде, мужчина 4 августа вышел из больницы в Ленинском районе, с тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 185 см, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в клетчатую больничную пижаму жёлто-синего цвета. С собой у мужчины был оранжевый яркий браслет.

Напомним, 2 августа в Новосибирске без вести пропала 86-летняя Вера Титаева, позже женщину нашли живой.

ранее в Новосибирске по делу об убийстве 15-летней школьницы арестовали экс-полицейских.