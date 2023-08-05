В Новосибирске седаны Mercedes и Nissan столкнулись лбами в пять утра

Ранним утром в Кировском районе Новосибирска два седана столкнулись лбами.

5 августа в Кировском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Nissan Sunny. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошёл в пять часов утра возле дома №124 на улице Немировича-Данченко.

«Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по внутридворовой территории улицы Немировича Данченко дома 124, и в пути следования совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan Sunny», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали две девушки 24 и 34 лет. Их сразу же госпитализировали, характер травм уточняется.

На месте работал наряд ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что вечером 4 июля в Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком на 960 километре трассы Р-254, в результате которого погибла 9-летняя девочка.