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общество проиcшествия

В Новосибирске спасатели помогли двоим жителям снять кольца с отекших пальцев

Фото: МАСС

В Новосибирске двое жителей Новосибирска обратились за помощью к спасателям из-за колец.

Двое жителей Новосибирска обратились за помощью к спасателям, так как не могли снять кольца с отекшими пальцами из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

По данным ведомства, сотрудники помогли избавиться людям от украшений с помощь инструментов.

По словам спасателей, подобные случаи не редкость в жаркую погоду с проливными дождями, когда расширяются сосуды. Чтобы избежать отеков, необходимо употреблять достаточное количество жидкости.

Кроме того, спасатели рекомендуют не носить украшения в жаркие дни и предпочитать прохладные места.

Напомним, в Новосибирске две женщины пострадали в результате ДТП с Mercedes и Nissan.

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Дамир Трубников

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