В Новосибирске у гендиректоров завода арестовали имущество на 750 млн рублей

Имущество на 750 миллионов рублей арестовали у владельцев «Тяжстанкогидропресса» в Новосибирске.

В Новосибирске у гендиректоров «Тяжстанкогидропресса» арестовали имущество на 750 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Бывших генеральных директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд. У владельцев компании уже арестовали имущество на 750 миллионов рублей и обязали их являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд.

Ранее компания «Тяжстанкогидропресс» объявила о своем банкротстве, так как не смогла выплатить долг свыше миллиарда рублей. Это привело к прекращению её работы. Контроль уголовного дела продолжается.

Напомним, что в Новосибирске приставы забрали у мужчины автомобиль марки Mitsubishi за долги. Сибиряка объявили в розыск.