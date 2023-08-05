В Новосибирске возбудили уголовное дело после жесткого избиения подростка

В Новосибирске следовали ищут подростков, которые избили парня на игровой площадке.

В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения подростка на игровой площадке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В ведомстве пояснили, что дело возбудили по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

"В настоящее время следствие устанавливает личности подростков, которые изображены на видеозаписи. Предполагаемый возраст фигурантов 14-17 лет, славянской внешности", — отметили в СК.

Всем, кому что либо известно о личностях и местонахождении подростков по данному факту, просьба позвонить по номеру: 8 (383) 203-57-39, 8-913-798-84-34. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, ранее проверку по данному инциденту начала полиция. На опубликованном ролике видно, что неизвестный наносит сильный удар ногой по голове парня на детской площадке.