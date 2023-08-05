Жители Новосибирска смогут увидеть Сатурн и Юпитер в ночь с 5 на 6 августа

Жители Новосибирска смогут увидеть мини-парад планет.

В ночь с 5 на 6 августа жители Новосибирска и области смогут наблюдать за необычным астрономическим явлением. Мини-парад планет, состоящий из Луны, Сатурна и Юпитера, будет виден невооруженным глазом. Об этом сообщили в новосибирском планетарии.

Луна выстроится в одну линию с планетами, находясь справа от Юпитера и слева от Сатурна. Для того чтобы увидеть мини-парад, рекомендуется выбраться за город, так как искусственное освещение может помешать наблюдению.

Сотрудники отмечают, что даже без телескопа можно насладиться красотой планетарного явления.



Напомним, Новосибирскую область накрыл густой туман утром 5 августа.