Гуси развлекли отдыхающих на пляже Обского моря в Новосибирске

В Новосибирске заметили гусей на одном из пляжей.

Белоснежные птицы неожиданно приплыли к берегу и начали купаться, привлекая внимание людей. Видео с этим забавным зрелищем было опубликовано в социальной сети «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Один из гусей даже решил проявить свою активность и начал нырять под воду, вызывая улыбки у зрителей. По словам очевидцев, эти птицы живут в местном конном клубе.

Напомним, что эксперты не рекомендуют купаться в водоемах, где обитают гуси, утки или чайки. Эти птицы могут сбрасывать в воду личинки, которые могут вызвать у людей дерматит.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на официальных пляжах запретили купаться.