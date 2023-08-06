В Новосибирске на официальных пляжах запретили купаться

Воду у новосибирских пляжей признали непригодной для купания.

В Новосибирске в начале лета 2023 года официально открылись 6 пляжей. На всех них воду признали непригодной для купания. Об этом сообщили “Новосибирские новости” со ссылкой на городской департамент по ЧС.

Вода с шести пляжей Новосибирска не соответствует санитарно-микробиологическим показателям, поэтому специалисты запретили купаться, чтобы избежать отравления. На каждом пляже поставили знаки «Купание запрещено», красные флаги и объявления.

Официально в Новосибирске открыты 6 пляжей: Бугринский, «Звезда» и 4 пляжа на территории парка «У моря Обского». На всех них дежурят спасатели. Этим летом ни один человек на них не утонул. При этом в целом на территории города за лето утонули 8 человек — из них 1 ребёнок. Это меньше, чем в 2022 году: тогда было 15 погибших, их них четверо детей. Всего в Новосибирской области за 2022 год утонули 47 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в конце августа ожидаются заморозки до -2 градусов.