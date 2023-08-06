На СВО в один день погибли трое выпускников НВВКУ

Выпускники венного училища из Новосибирска погибли в ходе спецоперации.

В один день погибли трое выпускников Новосибирского высшего военного командного училища. При выполнении боевой задачи они получили смертельные ранения в результате массированного обстрела из минометов со стороны противника. Инцидент произошел 4 августа 2022 года.

В годовщину этой трагедии телеграм-канал «Канал специального назначения» опубликовал истории о погибших военных. Среди них были подполковник Борис Владимирович Михеев и майоры Павел Васильевич Штепа и Николай Викторович Асеев. Все трое посмертно были представлены к государственным наградам.

Михеев и Штепа имели опыт выполнения боевых задач в других странах, в том числе в Сирии. Даже получив серьезное ранение, подполковник продолжил руководить своей группой. Они все учились в одном военном училище.

Напомним, мать погибшего в СВО бойца из Новосибирска всего на 9 дней пережила сына.