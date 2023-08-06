В метро Новосибирска заметили полуобнаженную девушку

В Новосибирске по вагону электропоезда прошлась полуобнаженная девушка.

В Новосибирске полуобнаженная девушка прошлась в метрополитене города. Кадры опубликовал тг-канал "АСТ-54 Black".

Девушку заметили на станции "Гагаринская" и в центре города. Она шла в коротком платье, а в руках держала табличку с надписью "милый, приходи, я тебя одену".

Подписчики сообщества предположили, что это пиар-акция одной из компаний города.

Как ранее писал Сиб.фм, известный танцор из Новосибирска чуть не устроил ДТП в центре города.