В Новосибирске мать избила маленькую дочь перед камерой в лифте

В Новосибирске сообщили о регулярном избиении матерью малолетней дочери.

В Железнодорожном районе Новосибирска мать регулярно избивает свою малолетнюю дочь. Видео с подтверждением опубликовали в Telegram-канале "Новосибирск с огоньком".

Соседи заметили, что несовершеннолетняя девочка гуляет одна допоздна на детской площадке. Выяснилось, что мать оставляет её одну с младшим братом, а сама с отцом и третьим ребёнком занимается своими делами.

Записи с камеры в лифте и камеры домофона показали, что девочку также часто избивают и применяют к ней другой физической насилие.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уже выехали по указанному адресу и составили протокол. Проверка продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске несколько подростков избили парня на спортивной площадке. На видео сняли, как на спортплощадке собралась толпа подростков, и один из них бьёт ногой в лицо по второму, который сидит на корточках, защищая руками голову.