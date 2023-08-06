В Новосибирске несколько подростков избили парня на спортивной площадке

Толпа старшеклассников избила ровесника в Новосибирске.

В Новосибирске опубликовали видео избиения подростка. Парень сидит на корточках, зажав голову руками, а другой подросток бьёт его ногой в голову. Видео опубликовал портал «Сибкрай».

На кадрах видно, что на спортивной площадке собралась толпа подростков, и один из них бьёт ногой в лицо по второму, который сидит на корточках, защищая руками голову.

Судя по комментариям за кадром, автор видео — один из товарищей избивавшего. Неизвестно, в каком районе произошло избиение, но в полиции уже приступили к поискам.

«Информация по факту противоправных деяний зарегистрирована. Обстоятельства произошедшего и лица на видеозаписи устанавливаются полицейскими», — сообщили в пресс-службе ГУ ВМД по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина избил пожилую женщину с инвалидностью.