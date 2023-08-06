В Новосибирске мужчина начал танцевать на проезжей части

В Новосибирске танцор вышел на дорогу среди оживлённого перекрёстка.

В субботу, 5 августа, в Новосибирске уличный танцор Валёра вышел на проезжую часть и начал танцевать перед автомобилями. Это первый случай, когда он мешает дорожному движению. Видео опубликовали в группе "АСТ-54" Вконтакте.

Уличный танцор регулярно появляется на улицах Новосибирска и даже выступает вблизи дорог, на островках безопасности. Но непосредственно на проезжую часть он вышел впервые, чем создал угрозу безопасности дорожного движения.

«При выяснении всех обстоятельств случившегося, Госавтоинспекцией города Новосибирска будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что известный новосибирский уличный танцор Валера «зажёг» прохожих на Советской улице. Две девушки не смогли пройти мимо энергичного мужчины и решили станцевать вместе с ним. Сначала робко начинает танцевать одна, а через некоторое время в кадр буквально «врывается» вторая.

Валера дэнсер традиционно появился на публике в майке, шапке и перчатках. Даже в холода мужчина выходит танцевать в таком виде. Напомним, в ноябре 2021 года в яркой майке он станцевал у дорожного знака напротив НОВАТа.