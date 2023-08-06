В Новосибирске мужчина в футболке с провокационной надписью спал на бетоне

Житель Новосибирска попытался оказать помощь мужчине, однако выяснилось, что тот спал.

В Новосибирске на улице Станиславского жители обнаружили мужчину, лежащего на бетоне. Рядом с ним лежали тапочки. Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа, фотографии были опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Однако, как выяснилось позже, мужчина просто спал и отказался вызывать скорую помощь или переместиться на лавочку. Автор поста сообщил, что еле разбудил мужчину и предложил ему помощь, однако тот заверил, что у него все в порядке.

«Еле разбудил его и предложил вызвать скорую или переместить его на лавочку, чтобы он не привлекал внимание. А он мне ответил, что у него всё нормально, и чтобы я прочитал что написано у него на майке», — отметил автор фото.

На футболке у мужчины напечатана надпись, в грубой форме призывающая его не беспокоить.

Напомним, известный танцор из Новосибирска чуть не устроил ДТП в центре города.