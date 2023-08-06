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общество

В Новосибирске нашли канализационный люк из Барселоны

Фото: ru.freepik.com

Жители Новосибирска обратили внимание на люк иностранного производства.

В Новосибирске обнаружены необычные канализационные люки, произведенные в Испании. Как сообщает Atas.info, на крышках люков имеются надписи на каталанском языке, а их фиксация осуществляется только одним язычком.

Жители заметили эти люки возле здания РЖД на улице Урицкого. По словам местных жителей, компания Fabregas SA, расположенная в Барселоне и занимающаяся производством подобных изделий с 1917 года, могла быть производителем этих люков.

Как люки европейского производства попали в Новосибирск, не сообщается.

Напомним, в Новосибирске мужчины попытались украсть крышку от канализации в частном секторе.

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Александр Борисов
журналист

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