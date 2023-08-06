В Новосибирске Следком проверяет избиение девочки матерью в лифте

Жительницу Новосибирска могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с ребёнком.

Следователи проводят проверку о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в Новосибирске после публикации в соцсети видео с избиением маленького ребёнка в лифте, сообщили в СУ СКР по региону.

«В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что в одном из жилмассивов Калининского района города Новосибирска, женщина на длительное время оставляет своих малолетних детей дома, и систематически применяет насилие к одному из них. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — сказано в заявлении ведомства.

Напомним, сегодня стало известно, что в Железнодорожном районе Новосибирска мать регулярно избивает свою малолетнюю дочь. Видео с подтверждением опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Соседи заметили, что несовершеннолетняя девочка гуляет одна допоздна на детской площадке. Выяснилось, что мать оставляет её одну с младшим братом, а сама с отцом и третьим ребёнком занимается своими делами.