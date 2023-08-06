В Новосибирске в 2024 году создадут центр беспилотников за 2 млрд рублей

В Академгородке Новосибирска запланировали создать центр БПЛА.

В Новосибирске центр разработки беспилотников планируют создать и открыть в 2024 году. Об этом сообщил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев на образовательном интенсиве «Архипелаг 2023».

Центр беспилотных дронов создадут на базе Технопарка в Академгородке. Его площадь составит 120 тысяч квадратных метров. Примыкающую к зданию территорию в 360 гектаров займёт лётно-испытательный комплекс и опытная площадка. Дополнительные площади под разработку дронов выделят НГТУ и СибНИА им. Чаплыгина.

Помимо небольших гражданских и военных дронов, разрабатывать будут и тяжелый беспилотник массой до тонны.

Стоимость проекта оценили в 2 млрд рублей. Половину суммы проектировщики получат из федерального бюджета.

Ранее в мэрии Новосибирска перечислили условия предоставления бесплатного участка земли. В Новосибирской области землю могут предоставить учителям, так как в этой профессии наблюдается нехватка кадров, а также участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, нетрудоспособным членам семей сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, пенсионерам, прожившим в сельской местности не менее пяти лет, и некоторым другим категориям.