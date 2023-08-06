В Новосибирске загорелась шиномонтажная мастерская на улице Большая

В ночь на 6 августа в Новосибирске сгорела шиномонтажная мастерская в Ленинском районе.

В воскресенье, 6 августа, в 3 часа ночи в Новосибирске загорелась шиномонтажная мастерская. Видео тушения пожара опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Загорелась СТО на улице Большая в Ленинском районе. Когда пожарные приехали, здание было охвачено огнём.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений горели 2 строения и покрышки на общей площади 100 кв. м. Сотрудники МЧС России в течении 40 минут ликвидировали открытое горение, а также эвакуировали из горящего строения газовый баллон. Еще около 2 часов пожарные проливали обгоревшие конструкции. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Для тушения пожара понадобилось 22 человека и 6 пожарных машин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в день ВДВ загорелись 2 квартиры в домах. Пожарные спасли из огня четырёх человек, и еще четырёх эвакуировали из соседних помещений.