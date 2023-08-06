сегодня
06 августа, 09:44
пробки
1/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 94.80 | eur 103.8
сегодня
06 августа, 09:44
пробки
1/10
погода
+18°C
курсы валют
usd 94.80 | eur 103.8
сегодня 08:32
общество

В Новосибирской области детей бойцов СВО подготовят к поступлению в школы и колледжи

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Детей бойцов СВО подготовят к школе в Новосибирской области.

В Новосибирской области правительство окажет поддержку семьям людей, которые принимают участие в СВО. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов на заседании межведомственной комиссии.

Одна из основных задач — обеспечить поступление детей из таких семей в школы и среднеспециальные учебные заведения: колледжи и техникумы. Многим семья также нужна будет помощь в подготовке к зиме: заготовка дров и угля.

Для самих участников специальной военной операции реализуется губернаторский проект по комплексной реабилитации. Пройдя полный курс, боец получит реабилитационный сертификат и социальный паспорт. Также им самим и их семьям вне очереди будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском четверо детей-сирот получили квартиры в рамках госпрограммы. В 2023 году финансирование строительства жилья для детей, потерявших родителей, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Новоселам были переданы квартиры со всеми удобствами, включая лоджии и две раковины. Кроме того, квартиры были полностью отремонтированы и оборудованы электроплитой.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в