В Новосибирской области детей бойцов СВО подготовят к поступлению в школы и колледжи

Детей бойцов СВО подготовят к школе в Новосибирской области.

В Новосибирской области правительство окажет поддержку семьям людей, которые принимают участие в СВО. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов на заседании межведомственной комиссии.

Одна из основных задач — обеспечить поступление детей из таких семей в школы и среднеспециальные учебные заведения: колледжи и техникумы. Многим семья также нужна будет помощь в подготовке к зиме: заготовка дров и угля.

Для самих участников специальной военной операции реализуется губернаторский проект по комплексной реабилитации. Пройдя полный курс, боец получит реабилитационный сертификат и социальный паспорт. Также им самим и их семьям вне очереди будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском четверо детей-сирот получили квартиры в рамках госпрограммы. В 2023 году финансирование строительства жилья для детей, потерявших родителей, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Новоселам были переданы квартиры со всеми удобствами, включая лоджии и две раковины. Кроме того, квартиры были полностью отремонтированы и оборудованы электроплитой.