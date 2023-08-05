Под Новосибирском четверо детей-сирот получили квартиры в рамках госпрограммы

В Новосибирской области детям-сиротам выдают квартиры в рамках госпрограммы.

В Новосибирской области в Искитиме детей-сирот обеспечили квартирами в новом кирпичном девятиэтажном доме. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

В этом году финансирование строительства жилья для детей, потерявших родителей, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

Новоселам были переданы квартиры со всеми удобствами, включая лоджии и две раковины. Кроме того, квартиры были полностью отремонтированы и оборудованы электроплитой с названием «Мечта».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области 536 детей-сирот получат квартиры и жилищные сертификаты.