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общество

Под Новосибирском четверо детей-сирот получили квартиры в рамках госпрограммы

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области детям-сиротам выдают квартиры в рамках госпрограммы.

В Новосибирской области в Искитиме детей-сирот обеспечили квартирами в новом кирпичном девятиэтажном доме. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

В этом году финансирование строительства жилья для детей, потерявших родителей, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

Новоселам были переданы квартиры со всеми удобствами, включая лоджии и две раковины. Кроме того, квартиры были полностью отремонтированы и оборудованы электроплитой с названием «Мечта».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области 536 детей-сирот получат квартиры и жилищные сертификаты.

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Дамир Трубников

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