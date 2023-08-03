В Новосибирской области 536 детей-сирот получат квартиры и жилищные сертификаты

В Новосибирской области выделили свыше двух миллиардов для детей-сирот.

В 2023 году более пятисот детей-сирот и детей, лишившихся попечения родителей, получат квартиры или жилищные сертификаты в Новосибирске. Это в три раза больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами.

Правительство Новосибирской области выделило свыше двух миллиардов рублей на решение жилищного вопроса для детей-сирот в этом году. Планировалось приобрести 204 квартиры и оформить 303 сертификата на эту сумму для 507 нуждающихся детей. Это рекордные цифры, которые были реализованы уже в первом полугодии. В итоге удалось приобрести на 29 квартир больше, чем планировалось, и обеспечить жильём 233 детей-сирот (221 квартира на территории города Новосибирска и 12 – на территории Новосибирского района, около улицы Краузе). Ещё 303 льготника получили социальную выплату в виде жилищного сертификата.

В прошлом году жильём были обеспечены 166 новосибирцев, на что было выделено 490 миллионов рублей.

Мэр Анатолий Локоть добавил, что при выделении дополнительных средств из областного бюджета во втором полугодии работы по обеспечению детей-сирот жильём будут продолжены.



Напомним, в Новосибирске количество ипотечных займов под залог готовых квартир выросло на 57%.