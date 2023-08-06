В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО Алексеем Меркуловым

Уроженец Новосибирской области погиб в ходе спецоперации.

В Багане состоится прощание Алексеем Меркуловым, который погиб во время специальной военной операции. Прощание состоится 5 августа в зале районного Дома культуры в селе Баган, сказано в сообщении группы «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте».

Начало мероприятия запланировано на 11:00. После прощания состоится траурный митинг. Отдать дань уважения погибшему сможет каждый, кто хотел бы принять участие в церемонии.

Напомним, ранее в Новосибирской области стало известно о гибели 23-летнего мобилизованного из Кармаклы Михаила Комарова.

О гибели земляка из села Кармакла сообщил депутат Барабинска Константин Терещенко. Известно, что уроженец Барабинского района погиб в зоне СВО 23 июля.

Напомним, 4 августа Сиб.фм сообщил, что мать бойца СВО из Новосибирской области умерла через 9 дней после гибели сына.