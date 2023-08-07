Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об избиении подростка толпой в Новосибирске

Глава СКР поручил доложить о ходе расследования дела об избиении подростка в Новосибирске.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирскому отделению СКР доложить о ходе расследования дела о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

В Новосибирске опубликовали видео, на котором толпа подростков на спортивной площадке окружила другого подростка, сидящего на земле в защитной позе. Один из толпы ударил сидящего ногой в лицо. Следователи возбудили уголовное дело по признакам хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Теперь руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. предстоит доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах в центральный аппарат ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин взял на контроль избиение девочки матерью в лифе в Новосибирске.

«По утверждениям граждан, местная жительница на длительное время оставляет своих малолетних детей дома и систематически применяет насилие в отношении своей дочери. Видеозапись, содержащая кадры применения насилия в отношении ребенка, размещена в социальных медиа», — сказано в заявлении СК.