Десятки специалистов по работе с потерями электроэнергии соревновались за звание лучших

С 2 по 4 августа 2023 года в АО «РЭС» прошел финал ежегодного смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями (УРП) филиалов акционерного общества «Региональные электрические сети».

По традиции смотр-конкурс проводился в 2 тура: первый – отборочный в виде тестирования и проверки практических навыков, на уровне филиалов, и финал, который в этом году проходил в филиале «Приобские электрические сети». Сюда съехались около 100 профильных специалистов-участников и экспертов-жюри.

В программу финального этапа конкурса были включены индивидуальные, бригадные и общекомандные испытания. В течение двух дней энергетики со всей Новосибирской области соревновались в различных направлениях:

— практические знания по технологии работ при работе с измерительными комплексами учета электроэнергии ИКУ на стендах;

— программирование приборов учета;

— навыки владения ИВК «Энергосфера»;

— определение наличия недоучета, организация допуска к работе, составление акта допуска, внесение данных в 1С:ERP.

Кроме того, для начальников УРП был предусмотрен новый вид состязания — «Конкурс капитанов», в рамках которого они проявляли управленческие навыки организации работы по снижению потерь. Он включал в себя анализ баланса на участке сети со сверхнормативными потерями и разработку мероприятий по их снижению.

Помимо индивидуального профессионального мастерства в рамках общекомандных соревнований участникам удалось продемонстрировать умение работать в команде и проявить творческий потенциал.

По итогам всех этапов финального тура смотр-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов по работе с потерями АО «РЭС» были определены победители:

— 1 место – филиал «Новосибирские городские электрические сети».

— 2 место – филиал «Черепановские электрические сети».

— 3 место – филиал «Карасукские электрические сети».

В торжественной обстановке заместитель генерального директора по реализации услуг и транспорту электрической энергии АО «РЭС» Дмитрий Зверков вручил победителям и призерам смотра-конкурса ценные призы, дипломы и грамоты. В заключительной речи он подчеркнул важность такого направления работы, как снижение потерь и организация современных методов учета электрической энергии. Ведь от успешного решения этих задач во многом зависит качество и надежность электроснабжения потребителей региона.

Организаторы конкурса также выразили надежду, что проведение данного мероприятия будет способствовать повышению профессионального мастерства специалистов по работе с потерями электроэнергии, а также освоению и распространению передового опыта, в том числе за счет очного общения коллег из разных филиалов, которое дало им возможность обсудить схожие проблемы и способы их решения в неформальной обстановке.