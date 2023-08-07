Диетолог рассказала, как выбрать арбуз, чтобы не отравиться

У плохого арбуза на кожице желтовато-белые прожилки, а мякоть твердая и не сахаристая.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что содержание нитратов в арбузе может пагубно отразиться на здоровье, пишет RuNews24.ru.

По словам специалиста, у плохого плода на кожице желтовато-белые прожилки, а мякоть такого арбуза не твердая и не сахаристая.

Кроме того, не следует обольщаться, увидев яркую мякоть ягоды, так как слишком насыщенный оттенок красного говорит об использовании производителями вредных красителей.

Напомним, диетолог Круглова назвала скрытую опасность злоупотребления кофе летом.