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вчера 23:59
общество

Диетолог рассказала, как выбрать арбуз, чтобы не отравиться

Freepik, authors: SanerG

У плохого арбуза на кожице желтовато-белые прожилки, а мякоть твердая и не сахаристая.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что содержание нитратов в арбузе может пагубно отразиться на здоровье, пишет RuNews24.ru.

По словам специалиста, у плохого плода на кожице желтовато-белые прожилки, а мякоть такого арбуза не твердая и не сахаристая.

Кроме того, не следует обольщаться, увидев яркую мякоть ягоды, так как слишком насыщенный оттенок красного говорит об использовании производителями вредных красителей.

Напомним, диетолог Круглова назвала скрытую опасность злоупотребления кофе летом.

#здоровье #арбуз #опасность #диетолог
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Дарья Бочкун
журналист

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