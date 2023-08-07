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вчера 22:13
общество

Эксперт объяснила, почему мужчины так редко занимаются детьми

Freepik, authors: Vasyl Dolmatov

Мужчины редко занимаются детьми из-за недостатка отцовского внимания.

Из-за того, что мужчины в своем детстве получали мало отцовского внимания, они не знают, как правильно проводить время со своим ребенком. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Они тоже не знают, чем заняться с ребенком, даже боятся прийти домой, стараются, наоборот, больше работать, чтобы внести вклад в семью за счет обеспечивания детей», — объяснила специалист.

Наумова подчеркнула, что в таких случаях отцу важно понять, что с ним происходит. Возможно следует проконсультироваться со специалистом, посоветовала она.

Напомним, психолог Алексеева назвала признаки, которые точно указывают на измену.

#дети #психолог
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Дарья Бочкун
журналист

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