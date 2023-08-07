Метеоролог Шувалов предупредил о погодных аномалиях в России

В некоторых регионах России температура воздуха превышает 40 градусов тепла, что не характерно для последнего месяца лета.

Аномальная жара обрушилась на всю европейскую часть России, а некоторые регионы страны ждут заморозки. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, сильная жара ударила по южным регионам страны. Столбики термометров в Краснодарском крае, Астраханской области и Калмыкии перешагивают отметку 40 градусов.Похожая ситу ация сложилась и в Москве, где температура превышает норму на шесть градусов.

«Из отрицательных значений — это мы выделим Магаданскую область и Чукотку. Там отрицательная аномалия достигает 8—9 °С. И в Магаданской области, на Колыме уже первые заморозки», — добавил он.

Напомним, в Новосибирске синоптики сообщили, когда придет осенняя погода в 2023 году.