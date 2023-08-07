Многодетную мать из Новосибирска проверяют следователи после избиения дочери в лифте

В отношении жительницы Новосибирска составили протокол после инцидента в лифте.

В Новосибирске многодетную матерь привлекли к ответственности за избиение своей дочери в лифте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, женщина регулярно применяла физическое насилие к ребенку.

Соседи заметили, что девочка часто гуляет одна на детской площадке допоздна и опубликовали видео с камер наблюдения в соцсети. Проверка записей с камеры в лифте и камеры домофона подтвердила факты насилия.

В настоящее время проверка продолжается в ГУ МВД по Новосибирской области и СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось о нападении подростков на парня на спортивной площадке в Новосибирске.