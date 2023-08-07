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вчера 22:47
общество

Нутрициолог Костомаха объяснила, как выбрать качественный шоколад

Freepik, authors: eternalcreative

Специалист посоветовала обращать внимание на состав.

Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала в беседе с Pravda.Ru , как отличить настоящий шоколад от подделки.

В первую очередь, по словам специалиста, нужно обратить внимание на состав. В нем обязательно должны быть какао тертое и масло какао. При этом важно не спутать масло какао с пальмовым или кокосовым аналогами, подчеркнула Костомаха.

Нутрициолог добавила, что в хорошем шоколаде не должно быть ароматизаторов и красителей. Сама плиточка свежего и качественного лакомства всегда глянцевая и однородная. Матовый белый налет говорит о заморозке или некачественных ингредиентах в составе, уточнила она.

Напомним, в Новосибирске нутрициолог Конина объяснила, почему пить много воды смертельно опасно.

#качество #врач #шоколад
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Дарья Бочкун
журналист

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