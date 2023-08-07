Под Новосибирском арестовали депутата Нефедову за взятки от студентов НГАУ

В Куйбышевском районном суде Новосибирской области отправили в СИЗО депутата Совета депутатов города Куйбышева от «Единой России»: Людмила Нефедова, по версии следователей, получала взятки от будущих ветеринаров в НГАУ.

Людмила Нефедова совмещала работу заведующей отделением «Ветеринарии» Сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» и была избрана в Совета депутатов Куйбышева от партии «Единая Россия».

По версии следователей, она неоднократно получала взятки от обучающихся на отделении «Ветеринария» НГАУ. Выпускники получали дипломы, но фактически не проходили государственную итоговую аттестацию.

«6 августа в отношении преподавателя и заведующей отделением СХТ «Куйбышевский», являющейся депутатом Совета депутатов г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области Нефедовой Людмилы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (5 эпизодов), избрана мера пресечения», — сообщили в Куйбышевском районном суде.

Адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения, однако суд отправил Людмилу Нефедову в СИЗО, где она пробудет до 4 октября 2023 года.

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