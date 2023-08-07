Под Новосибирском отремонтируют путепровод у Гусиного брода

В Новосибирской области ищут подрядчика, который отремонтирует путепровод на трассе до Ленинск-Кузнецка.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило о поисках подрядчика для ремонта путепровода на 23 километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Путепровод построили в 1093 году, он расположен недалеко от села Гусиный брод. Вблизи находится мост через реку Издревая.

Будущему подрядчику заплатят 143,5 млн рублей. Его выберут 10 августа. Закончить ремонт нужно в следующем году. Работы осуществляются в рамках нацпроекта БКД.

По условиям контракта предстоит заменит несколько балок, барьерные ограждения, гидроизоляцию, дорожную одежду, обновить береговые и промежуточные опоры. Как рассказали в ТУАД, в рамках ремонта необходимой заменить балки пролетных строений, гидроизоляцию, барьерное ограждение и провести другие виды работ.

Напомним, в Новосибирске запланировали ремонт улицы Кубовой.