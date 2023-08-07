Представлялись дружинниками: под Новосибирском активисты поймали 12 закладчиков

Целый месяц активисты из посёлка Огурцово под Новосибирском ловили наркодилеров, которые всем представлялись дружинниками: в итоге 12 закладчиков были взяты с поличным.

Странных людей в посёлке Огурцово Советского района местные жители стали замечать ещё в начале 2023 года. Весной активисты убедились, что их атаковали толпы наркоманов, обнаружив гору шприцев, поэтому в ТОС решили действовать.

«У нас на дороге стоял дорожный знак – «тупик», и на нём появилась надпись чёрным маркером. На первый взгляд, это похоже на детскую забаву. Я по Ленинскому району знаю, что это ориентиры, где, на какой улице оставляют закладки,

- рассказал член ТОС в Огурцово Николай. – После этого посмотрели видео с камер наблюдения, а они в клумбах роются как экскаваторы. Мы забили тревогу и начали устраивать патрули».

Активисты объединились в группы и стали ловить закладчиков и их клиентов. В роще неподалёку жители нашли склад использованных шприцев. Наркоманы обнаглели до того, что, встретившись с патрулем, уезжали, но через час возвращались назад. Началось настоящее противостояние.

«Первое время были наркоманы-дрищи, а потом они начали посылать более крепких ребят. В последний раз они вообще учудили: прошлись по посёлку с пистолетом с открытой кобурой. Я их остановил и спросил. Они представились дружинниками, хотя два дня назад я их ловил, когда они рылись в клумбах, — продолжает Николай. – Но они всё равно ползли и ползли».

Член ТОС говорит, что некоторые приезжали прямо на автомобилях, а почуяв слежку и погоню, уезжали из Огурцово на огромной скорости. Один наркодилер чуть не сбил девушку. А однажды закладчик преградил дорогу активистам-преследователям на своём автомобиле, утверждает собеседник.

Сами провели спецоперацию

Николай говорит, что всё лето активисты только и делали, что вызывали полицию. Правда, пока приезжал наряд ППС, часа за три, закладчики успевали покинуть Огурцово. Так, постепенно у местных жителей появилась своя силовая группа, которая прочёсывала окрестности по ночам.

«Ночью полиция приезжает быстрее, минут через 10-15. А потом нам на посёлок поставили машину ДПС – они поймали двоих закладчиков, нерусских. Оперуполномоченная стояла, говорила, что у них было много при себе, на хороший срок. Полицейские нам сказали, что лет на 12 выйдет, - рассказывает подробности спецоперации Николай. – Человек шесть мы поймали сами. Это всё – закладчики. А наркоманов даже пальцев не хватит пересчитать».

В борьбу с наркоманами вступили порядка 30 местных жителей. Как отмечают активисты ТОС, всего за месяц поймали 12 закладчиков. По отдельным эпизодам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

«Наркоманы приезжают, а закладок – нет. Во-вторых, мы их постоянно преследовали: они зайдут на посёлок, а мы за ними едем на машинах. В итоге, они разворачиваются и уходят», — подводит итог спецоперации Николай.

Личный экипаж ГИБДД

Активность местных жителей закончилась тем, что около Огурцово теперь почти постоянно дежурит экипаж ГИБДД.

«Нам сами полицейские посоветовали обратиться, чтобы выделили патруль, чтобы он был в трёх минутах доступности. В итоге нам пошли навстречу, — резюмировал Николай.

– Мы звонили и полковнику в полиции. Потом уже присоединился и депутат Бурмистров. Но изначально, когда мы вели ночные битвы и задерживали их, рисковали – никто не реагировал. Они начали подключаться, когда это всё до верхов дошло».

В ТОС говорят, что в Огурцово закладчики с ОбьГЭС теперь не промышляют: они переместились в соседние посёлки, например, Мичуринский. Теперь там можно увидеть подобную же картину.

Следует отметить, что в Огурцово этим летом не в первый раз проявляют активную жизненную позицию: так, в середине июля здесь объявили войну соседу, который вырубил деревья на берегу Новосибирского водохранилища — в месте обитания уток и нерестилища рыб.