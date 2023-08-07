Резкое похолодание ожидается в Новосибирске после 11 августа

На смену жаре в Новосибирск придет похолодание.

С 11 августа в Новосибирске начнется похолодание. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.погода.

По информации сервиса, в пятницу, 11 августа, будут дожди, температура воздуха составит +19 градусов

В выходные, 12 и 13 августа, будет пасмурно. Ночью столбик термометра опустится до +12 градусов, днем будет около +17 градусов.

С 14 по 16 августа, ночью в среднем будет +13 градусов, днем — около +19 градусов. Эти дни будут дождливыми и пасмурными.

Напомним, синоптики рассказали, когда в Новосибирске наступит осенняя погода.