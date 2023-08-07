Тайное стало явным: врачи рассказали, как лекарства от коронавируса убивали органы россиян

В пандемийном пылу появились и опробовались на людях десятки новых лекарств, преподнесённых под соусом панацеи или открытия в фармакологии. Портал «Сиб.фм» публикует список препаратов от ковида, ставшими опаснее самого вируса.

Помимо того, что невероятно тяжелый урон наносит всем органам и тканям сам COVID-19, препараты против него обладают неменьшей, а порой и большей разрушительной силой. Этот факт был выявлен российскими медиками лишь спустя время, поскольку в момент пандемии врачи не имели адекватного опыта лечения новой заразы.

Особенно тяжело пришлось и пациентам и врачам в первую волну заболевания, когда в срочном порядке применялась агрессивная терапия для подавления неизвестного вируса: «в первую волну применялись целые группы препаратов: гормоны, интерфероны, антибактериальная терапия – все они, конечно, приводили к повреждению печени. Потом схемы стали менять», пояснил главный гастроэнтеролог Новосибирской области Давид Непомнящих в интервью нашему изданию.

В начале 2020 года на основе компьютерного моделирования российские медики предположили, что анти-ретро-вирусная терапия для больных ВИЧ (в основе калидавир или лопинавир) подходит и для лечения COVID-19. Но уже к лету 2020-го все подобные препараты были исключены из списка рекомендованных Минздравом для лечения, но пострадавших оказалось много, пишет издание «МК.ру», проводившее журналистское расследование по этой проблеме.

Не лучше, а то и хуже оказались и новые препараты. Более того, в гонке за панацеей, в списке лекарств, рекомендованных Минздравом РФ, оказались даже препараты, запрещенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения от COVID-19. Речь идёт о таких лекарствах, как фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, интерферон-альфа и гидроксихлорохин. Последний препарат рекомендовал пациентам лично президент США Дональд Трамп, уверявший, что принимает его ежедневно в качестве профилактики (кстати, вскоре заболел ковидом).

Эти лекарства (особенно гидроксихлорохин) применялись в пандемию не только в больницах, но и разносились по домам заразившихся россиян. И лишь позднее, когда переболевшие люди стали обращаться с жалобами на сердце, выяснилось, что фоне его приема у пациентов развивается миокардит. Более того, бостонские медики, затеявшие исследование на эту тему, выявили, что уровень смертности среди групп пациентов, принимающих это лекарство, в одиночку или в комплексе с антибиотиком, был выше, чем среди тех, кому его вообще не давали. Грубо говоря, лечение хлорохином или гидроксихлорохином не только не приносит пользы, но и вредит людям.

Ещё более тяжкие последствия для здоровья человека несёт фавипиравир. Выяснилось, что он вызывает уродства и гибель плода во время беременности, а также губит мужское семя. Кроме того, данный препарат заподозрен врачами в таких осложнениях, как сбои в работе сердца, ухудшение процесса кроветворения, провоцирование роста злокачественных опухолей. Кстати, в пандемийные года Минздрав ввел ускоренную регистрацию препаратов на основе фавипиравира: Арепливир, Авифавир, Коронавир. По сути, испытывать новые лекарство было некогда и их применяли сразу на людях (также разносили по квартирам).

На первых порах последствий выявлено не было, но позднее пациенты стали жаловаться на «убитый желудок», «посаженную печень», «севшее, как разряженная батарейка, сердце».

Также неоднозначное мнение составили медики и о популярнейших противовирусных препаратах Арбидол и Интерферон. К примеру, в Китае ещё в 2020 году в спешном порядке было проведено исследование, доказавшее отсутствие лечебного эффекта арбидола против COVID-19 и увеличение иммунной нагрузки на организм.

Однако все эти споры так и остаются на стадии разговоров, поскольку фарминдустрия лишь набирает обороты по производству этих и других малоизведанных препаратов.