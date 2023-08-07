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общество

Тайное стало явным: врачи рассказали, как лекарства от коронавируса убивали органы россиян

Pixabay.com

В пандемийном пылу появились и опробовались на людях десятки новых лекарств, преподнесённых под соусом панацеи или открытия в фармакологии. Портал «Сиб.фм» публикует список препаратов от ковида, ставшими опаснее самого вируса.

Помимо того, что невероятно тяжелый урон наносит всем органам и тканям сам COVID-19, препараты против него обладают неменьшей, а порой и большей разрушительной силой. Этот факт был выявлен российскими медиками лишь спустя время, поскольку в момент пандемии врачи не имели адекватного опыта лечения новой заразы.

Особенно тяжело пришлось и пациентам и врачам в первую волну заболевания, когда в срочном порядке применялась агрессивная терапия для подавления неизвестного вируса: «в первую волну применялись целые группы препаратов: гормоны, интерфероны, антибактериальная терапия – все они, конечно, приводили к повреждению печени. Потом схемы стали менять», пояснил главный гастроэнтеролог Новосибирской области Давид Непомнящих в интервью нашему изданию.

В начале 2020 года на основе компьютерного моделирования российские медики предположили, что анти-ретро-вирусная терапия для больных ВИЧ (в основе калидавир или лопинавир) подходит и для лечения COVID-19. Но уже к лету 2020-го все подобные препараты были исключены из списка рекомендованных Минздравом для лечения, но пострадавших оказалось много, пишет издание «МК.ру», проводившее журналистское расследование по этой проблеме.

Фото Тайное стало явным: врачи рассказали, как лекарства от коронавируса убивали органы россиян 2

Не лучше, а то и хуже оказались и новые препараты. Более того, в гонке за панацеей, в списке лекарств, рекомендованных Минздравом РФ, оказались даже препараты, запрещенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения от COVID-19. Речь идёт о таких лекарствах, как фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, интерферон-альфа и гидроксихлорохин. Последний препарат рекомендовал пациентам лично президент США Дональд Трамп, уверявший, что принимает его ежедневно в качестве профилактики (кстати, вскоре заболел ковидом).

Эти лекарства (особенно гидроксихлорохин) применялись в пандемию не только в больницах, но и разносились по домам заразившихся россиян. И лишь позднее, когда переболевшие люди стали обращаться с жалобами на сердце, выяснилось, что фоне его приема у пациентов развивается миокардит. Более того, бостонские медики, затеявшие исследование на эту тему, выявили, что уровень смертности среди групп пациентов, принимающих это лекарство, в одиночку или в комплексе с антибиотиком, был выше, чем среди тех, кому его вообще не давали. Грубо говоря, лечение хлорохином или гидроксихлорохином не только не приносит пользы, но и вредит людям.

Ещё более тяжкие последствия для здоровья человека несёт фавипиравир. Выяснилось, что он вызывает уродства и гибель плода во время беременности, а также губит мужское семя. Кроме того, данный препарат заподозрен врачами в таких осложнениях, как сбои в работе сердца, ухудшение процесса кроветворения, провоцирование роста злокачественных опухолей. Кстати, в пандемийные года Минздрав ввел ускоренную регистрацию препаратов на основе фавипиравира: Арепливир, Авифавир, Коронавир. По сути, испытывать новые лекарство было некогда и их применяли сразу на людях (также разносили по квартирам).

Фото Тайное стало явным: врачи рассказали, как лекарства от коронавируса убивали органы россиян 3

На первых порах последствий выявлено не было, но позднее пациенты стали жаловаться на «убитый желудок», «посаженную печень», «севшее, как разряженная батарейка, сердце».

Также неоднозначное мнение составили медики и о популярнейших противовирусных препаратах Арбидол и Интерферон. К примеру, в Китае ещё в 2020 году в спешном порядке было проведено исследование, доказавшее отсутствие лечебного эффекта арбидола против COVID-19 и увеличение иммунной нагрузки на организм.

Однако все эти споры так и остаются на стадии разговоров, поскольку фарминдустрия лишь набирает обороты по производству этих и других малоизведанных препаратов.

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Оксана Чешенок
журналист

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