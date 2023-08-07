В Новосибирске банда из 9 человек грабила ювелирные салоны на угнанных машинах

В Новосибирске будут судить банду из девяти угонщиков и грабителей.

В 2022 году в Новосибирске банда из девяти мужчин угоняла автомобили и грабила ювелирные магазины. Теперь они предстанут перед судом, сообщили в СУ СК РФ по НСО, региональной прокуратуре и МВД.

Группа из 9 мужчин с июня по июль 2022 года в Кировском районе Новосибирска и в городе Обь неоднократно нападала с оружием на таксистов. Они силой получали от них автомобили, а затем на этих автомобилях ехали грабить ювелирные магазины. Общую сумму ущерба, который нанесли грабители, оценили в 5 млн рублей.

В ходе следствия большую часть нанесённого ущерба потерпевших компенсировали, а награбленные драгоценности вернули.

Участников банды задержали сразу же после очередного нападения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области и региональной прокуратуре. Всех девятерых заключили под стражу. Теперь, когда следователи составили обвинительное заключение, обвиняемые предстанут перед судом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полиция начала проверку видео массовой драки на Берёзовой роще. Днём на пешеходном переходе около остановки «Берёзовая роща» остановился ВАЗ-2105, в котором ехали молодые люди, и включил аварийный сигнал. Водитель вышел из машины и пошёл по пешеходному переходу. За ним выбежал ещё один, и началась драка. Еще два молодых человека с заднего сиденья автомобиля пошли их разнимать.