В Новосибирске прекращены поиски 12-летней девочки с розовыми волосами

Юную жительницу Новосибирска нашли спустя почти неделю.

В Новосибирске нашли пропавшую без вести 12-летнюю девочку. Сообщение об этом было опубликовано в ночь на понедельник, 7 августа, на странице в соцсети поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Как уточнили волонтёры, ребёнок обнаружен живым.

Напомним, девушку с розовыми волосами искали в Новосибирске с 31 июля. Она вышла из дома в Заельцовском районе на прогулку и не вернулась.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске успешно завершились поиски пропавшего 2 дня назад Сергея Данилова. 76-летний пенсионер Сергей Данилов ушел из дома в магазин 4 августа, но так и не вернулся. Его родственники попытались найти его самостоятельно, но не смогли, и обратились к волонтёрам «Лиза Алерт». Они беспокоились, так как у пенсионера были проблемы с памятью. По имеющейся ориентировке пенсионера нашли спустя двое суток. Он жив и здоров.